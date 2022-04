Operação Cara Limpa prende acusado de roubo na Asa Sul

Na tarde dessa segunda-feira a Polícia Civil do Distrito Federal deu inicio a Operação Cara Limpa para dar cumprimento de um mandato de prisão

Na tarde dessa segunda-feira, 4, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 1ª DP, Asa Sul, deu inicio a Operação Cara Limpa para dar cumprimento de um mandato de prisão e um de busca e apreensão, emitidos pela 6ª Vara Criminal de Brasília.

O homem é Cláudio Henrique Silva dos Santos, 22, acusado de crismes de roubos e corrupção de menores praticados no dia 6 de janeiro deste ano, na 912 Sul, próximo ao Sesc.

Nas investigações realizadas, o autor foi identificado e qualificado com apoio de trabalho pericial junto ao Instituto de Identificação. Após as provas produzidas e representação formulada pela autoridade policial da 1ª DP, a Justiça deferiu os mandados contra o investigado.

Nas buscas realizadas, foram encontrados uma arma de fogo de fabricação caseira, um simulacro de pistola, além da roupa que o autor utilizava na data do roubo. Com isso, além do cumprimento do mandado, foi ainda feito flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Após os procedimentos legais, o autor foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguardará seu julgamento preso e, se condenado, poderá pegar de 8 a 20 anos de reclusão.

A autoridade policial solicita a ampla divulgação da imagem do autor visando auxiliar outras investigações em andamento no âmbito da delegacia, tendo em vista que o criminoso é suspeito pela prática de outros roubos na região da Asa Sul.