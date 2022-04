Nomeados os aprovados pelo concurso da PGDF

Os aprovados no mais recente concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) foram nomeados pelo governador Ibaneis Rocha, no Diário Oficial desta terça-feira (5). O resultado final do certame para técnicos e analistas jurídicos do órgão, com salários de até R$ R$ 7.320, havia sido divulgado no dia 25 de fevereiro. São 57 vagas divididas entre: administração, analista de sistemas, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia. Os analistas terão jornada de 40h semanais. Para técnico, são 43 vagas, com salário inicial de R$ 4.720 e também terá jornada de trabalho de 40h semanais.