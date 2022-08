Nutricionista emagrece 48 kg e transformação viraliza nas redes sociais

As imagens do antes e depois acumulam mais de 1 milhão de curtidas e já ultrapassam as 15 milhões de visualizações em uma rede social

Nas últimas semanas, o nutricionista Erick Sousa, de 29 anos, viralizou nas redes sociais com um vídeo que mostra sua transformação após perder 48 kg. As imagens do antes e depois acumulam mais de 1 milhão de curtidas e já ultrapassam as 15 milhões de visualizações em uma rede social.

Natural de São Luís, no Maranhão, Erick chegou a pesar 125 kg durante a pandemia. Com problemas de saúde por causa do excesso de peso e insatisfeito com a aparência, o nutricionista resolveu começar a praticar exercícios físicos e adotar uma alimentação mais saudável, sempre com acompanhamento médico.

“Eu não gostava daquela minha versão que eu olhava no espelho. Eu comia duas pizzas por dia, não almoçava arroz e feijão, só comia besteira. Então eu fiz uns exames e deu tudo alterado, eu passava mal frequentemente”, explica Erick.

O processo de perda de peso durou cerca de dois anos. Satisfeito com o resultado e buscando motivar os seguidores, o nutricionista publicou nas redes sociais o vídeo mostrando o seu antes e depois, mas ele não esperava que as imagens iriam viralizar e mudar completamente a sua rotina.

Em menos de um mês, Erick ganhou mais de 100 mil seguidores e viu as demandas por consultas nutricionais aumentarem ao ponto de ele precisar se mudar do município de Cantanhede, onde é proprietário de uma academia, para a capital maranhense.

“Eu não esperava essa repercussão toda. Dei uma parada de consultar e voltei agora. Até porque eu não quero que isso sirva só pra mim, eu quero também que as outras pessoas consigam”, ressalta o nutricionista.



“Não existe dieta milagrosa”



O processo de perda de peso não aconteceu da noite pro dia. Para obter bons resultados, Erick passou a comer na quantidade certa e treinar diariamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele ressalta que não seguiu uma “dieta milagrosa” para emagrecer e que não precisou se privar de alimentos que estava acostumado a consumir no dia a dia, como arroz e feijão. Para o nutricionista, não existe “fórmula divina” para a perda de peso.

“Eu não segui dieta diferente. Eu apenas peguei meus alimentos do dia a dia e na quantidade certa. Eu nunca deixei de comer arroz ou feijão. O problema é que a galera segue pessoas que mostram uma dieta desse jeito. Não é fórmula divina. Não existe dieta milagrosa, existe a constância. E eu falo muito para os meus seguidores que a dieta boa é a dieta que se consegue fazer por mais tempo”, destaca Erick.