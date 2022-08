Flávio Bolsonaro posta santinho “Bolsomita”

Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha no final de julho, Bolsonaro subiu de 21% para 27% de intenções de voto entre as mulheres

Depois que a candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) ter dito que ‘mulher vota em mulher’, Flávio Bolsonaro, o filho 01 de Jair fez uma postagem em suas redes sociais ironizando a frase dita por Tebet, com um santinho, que é uma propaganda impressa com informações como nome do candidato e seu número eleitoral.

Mas nesse santinho, estava uma montagem em que o presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição, aparece como uma mulher.

Bolsomita é mulher e vota em Bolsonaro 22!😂😂



Se você é mulher e vota em Bolsonaro comente! 👇 pic.twitter.com/QwHhs6qprS — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) August 29, 2022

Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha no final de julho, Bolsonaro subiu de 21% para 27% de intenções de voto entre as mulheres em relação à rodada anterior, de 22 e 23 de junho. Entretanto, o atual presidente ainda perdia com larga distância de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tinha 49% antes e oscilou negativamente para 46%.