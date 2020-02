Novo emoji com diferentes significados no mundo, vira polêmica

PUBLICIDADE 

O novo emoji anunciado pela Unicode Consortium, a organização que padroniza códigos dos emojis no mundo inteiro, pode ter significados diferentes.

Como um gesto italiano, uma mão com os dedos unidos na frente, os criadores do emoji explicaram que o símbolo representa o jeito que um italiano perguntaria a você “Mas o que é isso?” ou “Mas o que é que você quer?”. Uma espécie de incompreensão indignada.

Porém, a interpretação do emoji pelo mundo tem gerado diferentes interpretações. De acordo com a jornalista Kim Zetter, por exemplo, o gesto pode ter diversos significados em Israel.

“Em Israel, você costuma usar esse gesto quando está irritado ou bravo com alguém — significa ‘se acalme’, ‘só um minuto’, ‘seja paciente’ ou até ‘que p* é essa?’ Aparentemente, nem todo mundo usa do mesmo jeito. Acho que esse novo emoji vai causar confusão”, escreveu ela, em post no Twitter.

Na Nigéria, sugeriu-se que o emoji poderia significar um gbas gbos — uma discussão acalorada, em tradução livre —, e na Índia pode ser um jeito de perguntar a alguém se está com fome.

Em países árabes, o gesto pode ser utilizado para descrever dois extremos, segundo o especialista em Oriente Médio Emile Hokayem. Pode significar “acalma-se”, “tenha paciência”, ou “você vai ver o que te acontece”, como espécie de ameaça, afirmou em post.