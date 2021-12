Nos Estados Unidos, homem com condição rara ganha ‘nariz novo’ para o Natal

Conrado Estrada, 57, sofria de uma deformidade facial rara conhecida como rinofima, um tipo de inflamação de pele que deforma órgãos

Um pintor que mora em Nova York ganhou um presente de Natal inusitado. Conrado Estrada, 57, sofria de uma deformidade facial rara. Conhecida como rinofima, a condição é um tipo de inflamação de pele que deforma órgãos.

Conrado tinha o nariz muito grande, e frequentemente associado às partes íntimas masculinas.

O homem conseguiu realizar a cirurgia gratuitamente com a ajuda do médico cirurgião plástico Dr. Thomas Romo. Os dois se conheceram em agosto, quando o pintor foi prestar um serviço na casa do médico.

“Estou olhando para ele no quintal e pergunto: ‘Que diabos é isso no nariz daquele cara ali?’”, disse o Dr. Romo à Fox News. “Eu fui lá e instantaneamente soube que era rinofima. Eu o vi e disse à minha equipe ‘Nós vamos cuidar desse cara’. Eu disse ‘agende ele, não vamos cobrar”, contou.

Romo também dirige uma fundação para crianças com deformidades na face, a Little Baby Face Foundation.

Em entrevista ao ‘The New York Post’, Conrado contou que a rinofima tornava atividades simples, como comer e respirar, bem difíceis, já que seu nariz ficava pendurado na boca.

Pouco tempo depois do encontro entre o pintor e o Dr. Romo, a operação foi realizada com sucesso.

“Foi impressionante estar em sua presença. Eu pude ver só de olhar para ele, sua estatura, seu sorriso. Todas as coisas que você nunca viu antes. Aqui está um cara que foi transformado”, comemorou o Dr.

Conrado agradeceu ao médico e à Deus por sua transformação.