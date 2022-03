No Paraná, ônibus cai em ribanceira e deixa 11 mortos e 20 feridos

O ônibus transportava mais de 30 trabalhadores de várias regiões do país, e saiu de Três Lagoas (MS) rumo a Telêmeco Borba (PR)

Em Sapopema, região do Norte Pioneiro do Paraná, um ônibus caiu em uma ribanceira no fim da noite desta quarta-feira, 30. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), onze pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas. O acidente ocorreu por volta das 22h no km 268 da PR-090.

O ônibus, que transportava mais de 30 trabalhadores de várias regiões do país, saiu de Três Lagoas (MS) rumo a Telêmeco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. Os funcionários iriam trabalhar na manutenção de uma fábrica da Klabin, empresa produtora e exportadora de papéis do Brasil.

Através das investigações, acredita-se que o condutor do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Durante o capotamento, alguns passageiros foram ejetados do ônibus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas morreram ainda no local do acidente, dez vítimas foram resgatadas em estado grave e o restante com ferimentos moderados e leves.

O outro lado

Conforme informou a Klabin, as vítimas são contratadas por uma empresa terceirizada chamada Engemec. A empresa lamentou o acidente e disse que está prestando apoio à empresa terceirizada.

Ainda de acordo com a empresa, os trabalhadores eram de várias localidades e que o ônibus era próprio.