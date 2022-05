Nasce filho de homem trans que chamou a atenção com ensaio de fotos

Na tarde dessa terça-feira, 10, nasceu o Noah, o primeiro do casal, exatamente 3 anos depois de Roberto ter realizado a mastectomia

No mês de abril, o ex-participante do reality show “O Crush Perfeito”, da Netflix, Roberto Bete chamou a atenção ao compartilhar o ensaio de fotos de gravidez do filho com a esposa Erika Fernandes.

“Não sei se foi apenas uma coincidência, mas o dia 10 de maio será marcado pra toda minha vida, as duas coisas mais importantes para mim, aconteceram nesta data”, escreveu ele nas redes sociais.

Roberto Bete, contou que o parto foi gravado, e as imagens serão disponíveis em um documentário para o YouTube, com todo o acompanhamento da gravidez.

O pré natal foi todo realizado por meio do SUS de Santa Cruz. Noah nasceu no Hospital e Maternidade Amparo Maternal, em São Paulo.