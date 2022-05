Ministro de Minas e Energia é exonerado

A mudança acontece em meio à duras críticas de Bolsonaro em relação ao lucro da Petrobras, que ele nomeou como ‘estupro’

O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi exonerado, a pedido, pelo presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi publicado na edição desta quarta-feira, 11, no Diário Oficial da União (DOU). Adolfo Sachsida foi nomeado e agora irá comandar a pasta, conforme informado no documento.

No histórico, Saschida carrega o título de ex-chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia. A mudança acontece em meio à duras críticas de Bolsonaro em relação ao lucro da Petrobras, que ele nomeou como ‘estupro’. O presidente também questionou em diversas situações o valor do combustível.