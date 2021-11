Na Rússia, corpos são encontrados perto de campo de concentração

O horrível cemitério, contendo 1.362 corpos, foi descoberto perto de São Petersburgo e próximo da base de uma unidade invasora das tropas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, disseram os especialistas

O horrível cemitério, contendo 1.362 corpos, foi descoberto perto de São Petersburgo e próximo da base de uma unidade invasora das tropas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, disseram os especialistas.

As vítimas – quase todas sem ferimentos visíveis – foram encontradas nuas e descalças pelas equipes de busca na aldeia Novaya Burya, no distrito de Lomonosovsky, na região de Leningrado

Eles acreditam que os restos mortais das crianças eram de um notório campo de concentração próximo, onde centenas de jovens foram brutalmente encarcerados apenas para fornecer sangue para oficiais e soldados alemães feridos.

Crianças foram dolorosamente mantidas em espera para garantir um suprimento constante de sangue para as tropas nazistas que lutaram perto de Leningrado – agora São Petersburgo.

Até 50 sacos cheios de restos humanos foram retirados do macabro local apenas esta semana, contendo os esqueletos das últimas 415 vítimas, das quais mais da metade eram crianças.

De recém-nascidos a adolescentes, centenas morreram no local devido à perda crônica de sangue.

O chefe da equipe de busca da vala comum, Viktor Ionov, disse: “Estamos cavando e cavando, mas não há fim para isso.

“As vítimas não estavam usando roupas e sapatos. Normalmente, algo deteriorado permanece, por exemplo, solas – mas não aqui.”

A maioria das vítimas adultas eram mulheres, incluindo pelo menos três grávidas.

Não houve ferimentos por arma de fogo nos cadáveres, enquanto apenas um punhado de vítimas mostrou sinais de receber golpes e a maioria não tem indicação da causa da morte.

O voluntário de busca Sergei Beregovoi explicou: “No total, os ossos de 1.362 pessoas, 675 delas crianças, foram desenterrados aqui.

“Os restos mortais estavam amontoados. Alguns estavam com os braços estendidos. Para ser sincero, fiquei totalmente horrorizado, apesar de toda a minha experiência”, disse ele ao canal 47news.

Os soldados nazistas estavam estacionados a apenas 300 metros do local entre 1941 e 1943 durante o Cerco de Leningrado, enquanto uma unidade da SS também estava baseada nas proximidades.

Ionov disse: “A coisa mais misteriosa é que nem os idosos, nem os historiadores locais, se lembram de nada sobre o que aconteceu aqui.

“Não há evidências nos arquivos militares. Não entendo por que ninguém sabe absolutamente nada sobre o que aconteceu aqui.”

Uma teoria é que as vítimas morreram de fome durante os invernos rigorosos que dominaram a Rússia durante a Segunda Guerra Mundial.

Mas os especialistas sugeriram que os restos mortais das crianças provavelmente são do maligno campo de concentração de ‘transfusão de sangue’ de Vyritsa, perto de Gatchina.

Mais de 300 “jovens prisioneiros”, com idades entre recém-nascidos e 14 anos, foram mantidos com um propósito: bombear sangue para soldados e oficiais da Wehrmacht.

As crianças mais novas puderam ser acompanhadas por suas mães no horrível acampamento, situado a cerca de 30 milhas da vala comum.

Um sobrevivente lembrou de forma perturbadora: “Minha irmã, Elena, morreu lá, na enfermaria.

“Ela estava me implorando,‘ Alexander, por favor, me tire daqui. Não tenho mais sangue, mas eles continuam vindo por mais. ’Ela morreu no dia seguinte.”

Cerca de 100 túmulos foram desenterrados perto do campo de extermínio, mas milhares de jovens vítimas de Vyritsa nunca foram encontrados.

Os investigadores agora suspeitam que os corpos foram transportados por caminhões para o local do cemitério e foram despejados poucos metros abaixo da superfície.

Teme-se que centenas de outras vítimas serão exumadas quando as equipes de busca retomarem as escavações após o inverno.

Os especialistas descobriram uma etiqueta com o número 1410 entre os escombros, embora seu significado até agora não seja claro.

O primeiro indício de uma vala comum escondida sob a superfície veio à tona quando os restos mortais de dois adultos e de uma criança recém-nascida foram descobertos no ano passado, durante um levantamento terrestre.

Outros 20 esqueletos foram encontrados logo depois, o que levou o Comitê de Investigação Russo a abrir um processo criminal por assassinato em massa.

Agora é provável que seja recategorizado como uma investigação de genocídio, dizem os relatórios.