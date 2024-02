Muro de contenção desaba na BR-153

A circulação de veículos está restrita a uma faixa no sentido de Goiânia a Itumbiara

Uma parte do muro de contenção cedeu no trecho da BR-153, resultando na parcial interdição da pista em Hidrolândia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a circulação de veículos está restrita a uma faixa no sentido de Goiânia a Itumbiara.

A PRF esclareceu que essas informações são fornecidas pela Triunfo Concebra, a concessionária responsável pela administração da rodovia. Cabe à empresa sugerir as medidas para resolver o problema.

Segundo a PRF, não há necessidade de rotas alternativas, pois o tráfego flui no local, embora de forma mais lenta.