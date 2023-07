Mulher viraliza ao mostrar trabalho de preparar corpos para funerais

A profissional realiza a desinfecção do cadáver e toda a produção estética, incluindo a necromaquiagem

Quando um amigo mencionou o curso de tanatopraxia para Josiane Oliveira, de 42 anos, ela não fazia ideia de que estava prestes a embarcar em um reencontro com sua verdadeira vocação. Essa área, responsável por preparar corpos para funerais, a encantou, e hoje ela capacita outras pessoas nesse ofício.

Há sete anos, Josiane se dedica a essa especialidade aparentemente curiosa, mas bastante comum. Entre as diversas etapas da tanatopraxia, ela realiza a desinfecção do cadáver e toda a produção estética, incluindo a necromaquiagem.

Sua rotina na funerária em Taboão da Serra é compartilhada com mais de 600 mil seguidores no TikTok e no Instagram. Todos os dias, Josiane mostra como cuida dos cabelos dos falecidos, compartilha curiosidades sobre o corpo humano e até apresenta a maleta de maquiagem que utiliza para preparar os corpos para seu último evento: o próprio funeral.

Essa iniciativa de compartilhamento nas redes sociais permite que Josiane traga mais transparência e conhecimento sobre o trabalho da tanatopraxia. Ao desmistificar essa prática e mostrar os bastidores de sua profissão, ela ajuda a reduzir o estigma e os tabus relacionados à morte.

Com sua paixão e dedicação, Josiane Oliveira tem se tornado uma referência no campo da tanatopraxia, inspirando outros a explorar essa área e promovendo uma nova perspectiva sobre a morte e o cuidado com os corpos.