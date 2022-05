Mulher vai ao médico com dores nas costas e descobre estar grávida de 7 meses

Eliane Santana foi até o hospital para passar por consulta com o clínico geral e saiu de lá com a notícia que estava grávida de um menino

A dona de casa Eliane Santana, de 39 anos, foi até o hospital municipal da cidade para passar por consulta com o clínico geral, por estar com dores nas costas e saiu de lá com a notícia que estava grávida de quase 8 meses, de um menino.

Segundo Eliane, os profissionais que a atenderam explicaram que nem todas as gestações manifestam sintomas e cada gravidez é de um jeito. Os médicos contaram que ela não teve barriga, apenas dor nas costas, pois o bebê está na parte de trás próximo à costela.

Quinto filho

Este é o quinto filho da dona de casa. Ela lembra que nas outras gestações teve sintomas comuns, mas, desta vez, foi diferente.

Sobre o sentimento ao descobrir que estava grávida e a reação dos familiares, Eliane conta que ficou um pouco assustada, mas a família deu apoio e estão felizes com a chegada do bebê, que ainda não tem nome definido, mas talvez, segundo ela, se chame Mikael Ravi.

A irmã da Eliane, postou nas redes sociais a história, e já conseguiram doações de roupas e fraldas.