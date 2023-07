Mulher vai ao McDonald’s a cavalo e assusta funcionários

O vídeo mostra a mulher se aproximando do drive-thru atrás de dois carros antes de dizer: ‘Diz ‘sem pedestres’, mas não diz sem cavalos, então estamos bem’

Uma mulher chamou a atenção dos funcionários e clientes de um McDonald’s ao aparecer no drive-thru do restaurante montada em um cavalo. O vídeo foi visto mais de 100 mil vezes no Tik Tok.

O fato aconteceu em Yarrabilba, na Austrália. O vídeo mostra a mulher se aproximando do drive-thru atrás de dois carros antes de dizer: ‘Diz ‘sem pedestres’, mas não diz sem cavalos, então estamos bem’.

Ela vai até a janela de pedidos e pede um café. Os funcionários ficaram chocados com a presença do animal. Um porta-voz do McDonald’s disse que andar a cavalo no drive-thru era proibido devido à segurança do cavaleiro e da equipe.

Veja o vídeo do cavalo: