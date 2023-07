Governo autoriza mais concursos e chega a mais de 8 mil vagas

Com as novas autorizações assinadas pela ministra Estjer Dweck, no total, são 8.320 vagas efetivas e 8.141 temporárias

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou nesta terça-feira (18), por meio da ministra Esther Dweck, a autorização de abertura de concursos para mais 2.480 cargos efetivos no governo federal. Com as novas vagas, somadas àquelas já autorizadas este ano, são ao todo 8.360 vagas abertas somente em 2023.

O novo pacote de autorizações contempla os seguintes órgãos:

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC);

MGI; Banco Central do Brasil (BC);

Ministério da Fazenda (MF);

Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO);

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA);

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq);

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana);

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

Este ano, o governo já havia autorizado 5.880 vagas para concursos no Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Educação, Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, além do próprio Ministério da Gestão.

Outros órgãos públicos que foram anunciados para prover vagas são o CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), CNPQ, CENSIPAM (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia), DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte), Fiocruz, FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), INPI, INMETRO, INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Também já foram autorizados concursos de terceiro-secretário de carreira da diplomacia do Ministério das Relações Exteriores (30 vagas); analista, tecnologista e pesquisador no Ministério da Ciência e Tecnologia (814 vagas); analista ambiental no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (98 vagas); 502 vagas de diversos cargos na Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Além desses concursos para cargos efetivos, a ministra Esther Dweck também já havia assinado portaria autorizando o IBGE a realizar concurso para 8.141 vagas de contratação temporária visando a realização do Censo. Com as novas autorizações, no total, são 8.320 vagas efetivas e 8.141 temporárias.

Além do anúncio das novas vagas, Esther também autorizou o provimento de 546 vagas em concursos públicos que já estão em andamento, com a nomeação dos aprovados nos certames do ICMBio, Ibama, Iphan e ANM.