Mulher suspeita de torturar filha de 11 meses é presa

Uma mulher, de 19 anos, foi presa na última sexta-feira (12) suspeita de torturar a filha de 11 meses. A prisão, que ocorreu em Belo Horizonte, ocorreu após notícia-crime realizada por médicos de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo a delegada Iara França, o pai e a avó paterna da menina levaram a criança à unidade no final de setembro deste ano. Ela tinha hematomas por todo o corpo, queimaduras nas mães e no rosto, os dois braços e um fêmur quebrado. As informações são do O Tempo.

“Ela estava com um estado físico lastimável. Corpo todo quebrado e braços quebrados. Uma criança de apenas 11 meses de vida”, explicou a delegada. Os médicos da unidade, como são orientados a fazer em casos como esse, registraram uma notícia-crime, que começou a ser investigada pela Polícia Civil.

Ao descobrir sobre a investigação, a mãe, que morava em Barreiro, fugiu para Vila Barragem Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Minas Gerais. Ao ser questionada sobre a fuga, ela disse temer pela reação dos vizinhos.

A mulher negou as acusações e afirmou que os hematomas e ossos quebrados foram resultado de queda de uma escada de dois degraus e as queimaduras porque a criança teve contato com água quente.

“A mãe alegou que ela havia caído de uma escada de dois degraus. De imediato foi constatado pelos médicos que isso não era compatível com as lesões que a bebê apresentava. Ela disse que a criança teve contato com água quente, mas não sabemos se foi acidentalmente ou propositalmente”, continuou a responsável pelo caso.

Ainda assim, foram realizados novos exames, que constataram lesões antigas já cicatrizadas na criança. “Ou seja, foi constatado que essa criança era torturada desde que ela nasceu”, finalizou.

Ainda de acordo com França, a menina apresenta dificuldades de desenvolvimento por causa das agressões. A mulher responderá por crimes de tortura e lesão corporal gravíssima.