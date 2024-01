Mulher realiza parto em banheiro de penitenciária feminina em SP

A criança nasceu prematura, com apenas 28 semanas

Uma detenta grávida na Penitenciária Feminina da Capital enfrentou condições inadequadas de atendimento, resultando em um parto inesperado enquanto ela estava no vaso sanitário. O ocorrido, juntamente com outros incidentes de negligência em relação a gestantes na ala materno-infantil da prisão na zona norte de São Paulo, foi detalhado em um relatório oficial apresentado pela Defensoria Pública.

Andressa, a detenta de 24 anos enfrentou dores de parto por dois dias em maio do ano passado. Surpreendentemente, a enfermaria da penitenciária não encaminhou a paciente ao hospital, em vez disso, diagnosticou-a com pedra no rim.

O relatório destaca que a enfermeira da unidade expressou a dificuldade na sobrevivência do bebê dadas as circunstâncias. A criança nasceu prematura, com apenas 28 semanas, sendo posteriormente transferida para um hospital, onde passou pela UTI neonatal. A alta do bebê só ocorreu dois meses depois. Durante esse período, a mãe enfrentou desafios para visitar sua filha com a frequência necessária, devido à falta de motoristas na penitenciária para levá-la ao hospital conforme programado, três vezes por semana.

Em resposta às alegações, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) afirmou em nota que a mulher foi “imediatamente socorrida”, garantindo que tanto a mãe quanto o bebê foram encaminhados prontamente ao hospital.