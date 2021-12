Mulher que foi algemada nua receberá indenização de R$ 16 mi

Na época, os agentes cumpriam um mandato de busca e apreensão, quando entraram no apartamento errado e algemaram a vítima nua

Uma mulher foi algemada nua por agentes da polícia em Chicago, Estados Unidos. Na ocasião, Anjanette Young, que é assistente social, estava em casa quando foi surpreendida pela invasão policial. Ela receberá uma indenização de US$ 2,9 milhões, o equivalente a R$ 16,5 milhões. As informações são do G1.

Na época, os agentes cumpriam um mandato de busca e apreensão, quando entraram no apartamento errado e algemaram a vítima nua. Em um vídeo da abordagem, a assistente social grita e soluça ao tentar convencer os policiais de que estavam na casa errada.

Somente depois de 10 minutos algemada os policiais permitiram que ela colocasse uma roupa. Depois disso, a mulher ficou mais 10 minutos rendida. Os policiais levaram todo esse tempo para perceberem que, de fato, estavam no local errado e que Anjanette não tinha nenhuma relação com o alvo do mandato. Os agentes permanecem por mais de uma hora na casa dela.

Passado a situação inicial, a equipe admitiu que o mandato era baseado em informações erradas. Nesta segunda-feira, 13, o comitê de finanças do conselho da cidade firmou o acordo de indenização. Nesta quarta-feira, 15, o valor foi aprovado por vereadores.