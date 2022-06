Mulher que deixou tornozeleira em urso de pelúcia no Ceará está foragida

Nessa sexta-feira, 04, um urso foi encontrado com uma tornozeleira eletrônica por um homem em um loteamento do município

Nessa sexta-feira, 04, um urso foi encontrado com uma tornozeleira eletrônica por um homem em um loteamento do município. A mulher que deixou o aparelho na pelúcia continua foragida e a Polícia Civil aguarda mandado para prendê-la.

A informação é da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). O caso em Quixadá, a 167 km de Fortaleza.

De acordo com a SAP, a mulher já foi identificada e aguarda determinação judicial para iniciar as buscas e efetuar a prisão. Ainda segundo a SAP, a usuária da tornozeleira já havia sido desativada do sistema de monitoração eletrônica desde o dia 30 abril de 2022.

A SAP informou ainda que a mulher encontra-se em cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, e se encontra em liberdade provisória por meio de medida legal, mas deveria manter o uso da tornozeleira eletrônica.

O equipamento é à prova d’água (até 50 metros), tem carregador móvel, bateria de 12 horas, sensor de posição e movimento, e não tem o sinal bloqueado por papel alumínio. O aparelho deve ser carregado com frequência pelo usuário do aparelho.

A tornozeleira achada com o urso de pelúcia em Quixadá estava descarregado, conforme a pasta.