Lula deve incorporar conceito americano do ‘Green New Deal’ a programa de governo

O plano de governo de Lula é investir em energias renováveis e descarbonização da economia para gerar emprego e renda para o país

O programa de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve incorporar o conceito do “Green New Deal”, que usa políticas ambientais para estimular a economia. O projeto ganhou força nos EUA nos últimos anos, puxado sobretudo pelas alas mais à esquerda do Partido Democrata, especialmente lideranças como o senador Bernie Sanders e a deputada federal Alexandra Ocasio-Cortez.

No sábado (4), o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) levou a proposta a um seminário da chapa Lula-Alckmin sobre o tema ambiental. A ideia é investir nos próximos anos em energias renováveis e descarbonização da economia, como forma de gerar emprego e renda para o país.