Rico Melquiades como Deputado Federal? Que isso, um filme?

Ex-Fazenda posta revelação em suas redes sociais anunciando sua candidatura para cargo federal

Ano de eleição tem dessas coisas, né? Rico Melquiades é uma das pessoas que eu jamais imaginei ter envolvimento com a política, mas ontem (05) me deparei com o ex-Fazenda anunciando sua candidatura como Deputado Federal. Pior ainda é o slogan da sua campanha: “Eu roubo, mas faço”. Afe!

“O segredo acabou: o seu próximo deputado sou eu! Se vocês acham que calada eu vou ficar, se enganaram. Vou descobrir como esse povo fica rico em 15 dias e vou expor as cobras caninanas do senado federal. E nem precisa ter medo, Rico eu já sou, então prometo não roubar”, escreveu Rico Melquiades.

O segredo acabou: o seu próximo deputado sou eu! Se vcs acham q calada eu vou ficar, se enganaram. Vou descobrir como esse povo fica rico em 15 dias e vou expor as cobras caninanas do senado federal. E nem precisa ter medo, Rico eu já sou, então prometo não roubar. 🤞🏼 pic.twitter.com/Go0JHput7D — Rico Melquiades 🔥 (@RicoMelquiades) June 5, 2022

O que quero chamar a atenção aqui é exatamente para o mote da campanha política: “Eu roubo, mas faço”, que péssimo gosto Rico! Isso mancha o nosso país, flopou total, quis ser engraçado, mas acertou na chacota. Espero que isso seja brincadeira, porque se depender de mim, faço propaganda contra.

O Brasil é um país onde a questão do roubo e a política está interligada quase que sempre, há uma questão de cunho cultural nisso, a qual não devemos dar palco. O roubo na política tem que ser combatido e não aplaudido, por favor, hein?