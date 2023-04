Mulher que abandonou filho ainda preso à placenta é identificada

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi reconhecida fotograficamente por testemunhas, e agora está sendo procurada

A Polícia Civil de São Paulo identificou a mulher, de 38 anos, que deu à luz e deixou o recém-nascido no lixo, ainda preso à placenta e com o cordão umbilical. Um morador de rua teria ajudado no parto e levou o bebê ao Hospital Municipal de Bertioga, no litoral de São Paulo.

O homem disse não ser o pai, e que levou o bebê ao hospital a pedido da mãe. O recém-nascido, que parece ter nascido prematuro, segue internado para realizar exames e ganhar peso, mas está estável, sem risco de vida.

O bebê teria sido jogado em uma lixeira na Praça Vicente Molinari, na região central da cidade, e chegou ao hospital preso à placenta, toda suja de lixo.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi reconhecida fotograficamente por testemunhas, e agora está sendo procurada.