Mulher perde dentes após ser agredida por companheiro

Na noite de quarta-feira (3), uma mulher ficou ferida depois de ter sido agredida pelo companheiro, na zona rural de Lagoa da Canoa (AL). O suspeito foi preso. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi agredida no rosto e perdeu alguns dentes. A vítima também teve ferimentos no pescoço e braços. Com a ajuda de vizinhos, a mulher foi levada para o Hospital do Agreste, em Arapiraca. Após receber alta hospitalar, ela prestou queixa de violência doméstica contra o companheiro, que foi preso.