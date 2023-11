Mulher nos EUA com incomum útero duplo está grávida em ambos

“Ficamos meio surpresos! Durante esse primeiro ultrassom, rimos bastante”, escreveu em uma publicação no Instagram

Uma mulher de 32 anos, natural do estado do Alabama, nos Estados Unidos, surpreendeu seu obstetra com uma surpresa dupla: os dois úteros que ela possui desde o nascimento foram fecundados e agora ela está grávida em ambos.

Kelsey Hatcher, que está documentando a história incomum em sua conta no Instagram “doubleuhatchlings”, descobriu aos 17 anos que tinha “útero didelfo”. Esta condição rara, em que se desenvolve um útero duplo, afeta cerca de 0,3% das mulheres.

Durante um ultrassom de rotina em maio, a massagista terapêutica e mãe de três filhos descobriu não apenas que teria gêmeos desta vez, mas que cada feto estava em um de seus úteros.

“Ficamos meio surpresos! Durante esse primeiro ultrassom, rimos bastante”, escreveu em uma publicação no Instagram.

“O que provavelmente aconteceu é que ela ovulou de forma separada e um óvulo desceu por cada trompa de Falópio, ou seja, desceu para cada lado do útero, e depois os espermatozoides viajaram para cada útero de modo separado, e a fertilização ocorreu separadamente”, explicou Shweta Patel, a ginecologista que atende Hatcher, em uma entrevista ao programa “Good Morning America”, da ABC.

Embora as mulheres com útero duplo frequentemente enfrentem complicações na gravidez, os três filhos anteriores de Hatcher nasceram saudáveis e a termo.

O que aconteceu com esta americana é extremamente incomum. As chances, disseram à Hatcher, eram de 1 em 50 milhões, sendo o caso mais recente o de uma mulher em Bangladesh que, aos 20 anos, deu à luz aos dois bebês com uma diferença de 26 dias entre os nascimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hatcher espera ter seus filhos no Natal e gostaria de passar por um parto normal, mas está ciente de que pode precisar de cesarianas. Os úteros se contrairão em momentos diferentes, com minutos, horas ou até dias de diferença.

“Eles gostam de me dizer a cada visita ao médico que nunca tiveram uma situação assim”, que é um caso novo para todos. “Mas sinto que tenho a melhor equipe para esta situação, e estou no melhor hospital do Alabama.”

© Agence France-Presse