Mulher morta a facadas na porta de casa

A mulher era mãe de um menino de 11 anos e trabalhava como cabeleireira

A Polícia Civil identificou a mulher assassinada a facadas na porta de casa no bairro Cacimbinhas, em Arapiraca. O corpo de Thalita Borges Araújo, de 27 anos, foi enterrado nesta segunda-feira (6) na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, mesmo estado em que ela nasceu. O criminoso está foragido.

Thalita era mãe de um menino de 11 anos e trabalhava como cabeleireira. Ela morava em uma casa alugada em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

Apaixonada por viagens, a cabeleireira registrou em seu perfil no Instagram várias viagens pelo Brasil. Dos banhos de mar a passeios gastronômicos, a potiguar fazia questão de mostrar sua vontade de viver.

Em dezembro de 2022, Thalita esteve em Maceió para passar o natal. As postagens mostram várias fotos nas decorações natalinas da capital alagoana.

O irmão de Thalita, Thales Borges, usou as redes sociais para lamentar a morte da irmã.

“Uma mulher que tinha um filho, que tinha uma família, que tinha sonhos e que tinha muita coisa para viver e realizar. Isso não pode ficar assim, queremos justiça e queremos que a lei seja aplicada. Só vou sossegar quando ele estiver atrás das grades”, disse.

O crime

Thalita Borges foi assassinada na noite de sexta-feira (3) no bairro de Cacimbas. Segundo a Polícia Militar, a jovem foi atingida por vários golpes de faca e morreu no local.

O suspeito do assassinato estava com Thalita antes de o crime acontecer. A motivação do crime, no entanto, ainda não foi divulgada. Durante a fuga, o homem deixou para trás telefone celular, um uniforme da empresa em que trabalha e a motocicleta que usou para ir até a casa da cabeleireira.

O caso vai ser investigado pelo delegado Everton Gonçalves.