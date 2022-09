Mulher morre em acidente de carro enquanto voltava de comemoração de aniversário

Ela estava no veículo com o marido, e o casal voltava da comemoração dos 38 anos da vítima, completados na quinta-feira (8)

Uma mulher morreu após sofrer um acidente de carro na Avenida 29 de Março, na altura do bairro do Trobogy, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (9).

A vítima foi identificada como Renata Fernanda Oliveira, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O marido dela, Mário Santos, dirigia o carro e ainda não se sabe o que pode ter provocado o acidente. O veículo bateu em um poste.

Mário teve ferimentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre para qual hospital ele foi levado, nem o seu estado de saúde. A batida do carro foi violenta e a frente do veículo ficou totalmente destruída.

Com o impacto, os dois airbags foram acionados: tanto no assento do motorista, quanto no do passageiro, onde a vítima estava. As portas do carro ficaram amassadas e o para-brisa foi danificado.

Renata Fernanda Oliveira era paulista, mas morava na Bahia com a família. Ela deixa quatro filhos: dois jovens maiores de idade, um menino de 6 anos e uma bebê de 1 ano. A vítima era gerente de uma loja de colchões.

Uma amiga da família, Milene Simas, contou que não estava na comemoração, mas que foi chamada pelo Samu para o local do acidente, durante a prestação do socorro.

“A comemoração foi em um bar na [Avenida] Paralela. Meu esposo é primo dela, e era o último contato do telefone dele. Aí o Samu ligou para o telefone dele, e informou que teve um acidente gravíssimo que precisava de algum familiar”.

“Eles já estavam próximos de casa, era só fazer o retorno e subir a ladeira”.

A amiga falou ainda sobre Fernanda e a personalidade dela. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.

“Ela era muito querida, uma pessoa alegre. Uma pessoa que não gostava muito de confusão. Um pouco estourada quando pisavam no calo dela, mas muito gente boa. É muito triste”, lamentou.

Milene disse ainda que Mário foi socorrido e estava lúcido, mas que os detalhes sobre o estado de saúde dele ainda não foram informados.

“A gente ainda vai colher informações sobre o estado de saúde dele. Até então, pelo que a Samu falou, ele estava lúcido e orientado. Aparentemente não está correndo risco de vida. Ele teve algumas fraturas visíveis, algumas escoriações e sangramentos”.