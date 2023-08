Mulher mata marido baleado em Curitiba

A suspeita, que confessou o crime, alega ter agido em autodefesa

Uma mulher de 48 anos foi detida em flagrante após matar o marido, de 46 anos, com uma arma que, de acordo com as autoridades, teria sido adquirida por ele para ameaçá-la. O trágico incidente ocorreu em Jaguariaíva, situada a cerca de 235 quilômetros de Curitiba.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher teria agido após a sua chegada do trabalho no dia anterior. Ela teria colocado um remédio na bebida da vítima, causando sonolência, e então aproveitou essa situação para apoderar-se da arma e disparar contra o rosto do marido, que veio a óbito no local.

Após a ação, a mulher buscou ajuda na residência de familiares, mas estes decidiram acionar a Polícia Militar, resultando na sua prisão durante a madrugada subsequente.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ameaças e agressões frequentes que a mulher vinha enfrentando por parte do marido. O delegado Lucas Maia afirmou que a suspeita declarou que o marido havia adquirido a arma recentemente e vinha ameaçando sua vida ao longo das últimas semanas. Até o momento, não há informações sobre a existência de boletins de ocorrência registrados pela mulher contra o marido.