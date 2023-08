General preso por ‘saber de segredos de Putin’ é encontrado morto em prisão

Lopyrev adoeceu na última segunda-feira (14), quando apresentou dificuldades respiratórias

O general Gennady Lopyrev, 69, que estava detido por saber segredos do presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi encontrado morto na prisão.

Lopyrev adoeceu na última segunda-feira (14), quando apresentou dificuldades respiratórias. As informações são do The Sun.

Os médicos que atenderam o general russo apontaram que ele tinha leucemia, doença que ainda não havia sido diagnosticada. Entretanto, segundo o site, há suspeitas de que o militar teria sido envenenado.

Gennady Lopyrev era membro do Serviço de Proteção Federal da Rússia e atuou na supervisão da construção do Palácio Gelendzhik, mansão supostamente construída com dinheiro público russo para uso pessoal de Putin.

Lopyrev foi condenado em 2017 a 10 anos de prisão, acusado de receber propinas e possuir munição de forma ilegal. Ele negava todas as acusações.

O filho do general, identificado como Alexander, classificou a morte do pai como “suspeita”. Ele destacou que a defesa iria pedir a liberdade condicional de Lopyrev.

A morte de Gennady Lopyrev foi a segunda de um militar do alto escalão russo em 24 horas. Nesta quarta-feira (16), o general Gennady Zhidko, 58, foi encontrado morto após ser expulso do comando militar.

Mortes suspeitas de magnatas russos também chamaram a atenção da imprensa. As mortes são atribuídas a suicídios ou acidentes, mas também podem ser assassinatos disfarçados, segundo estudiosos da Rússia.