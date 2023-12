Mulher mata companheiro a facadas em BH

Quando os militares chegaram à residência do casal, encontraram o corpo do homem sem vida na cama

Na madrugada desta sexta-feira (8), uma mulher de 40 anos procurou a Polícia Militar para confessar o homicídio do marido, ocorrido pouco tempo antes, no bairro Novo Horizonte, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, um homem de 34 anos, foi fatalmente atingida no coração.

Conforme relato no boletim de ocorrência, a mulher compareceu à companhia policial afirmando ter cometido o crime. Quando os militares chegaram à residência do casal, encontraram o corpo do homem sem vida na cama.

A suspeita informou que o casal vivia em constante atrito e que havia uma medida protetiva contra a vítima, embora não tenha apresentado o documento às autoridades. Alega que o marido deveria ter deixado o lar, mas permaneceu no local.

Na noite anterior ao crime, o casal discutiu e, posteriormente, o homem foi dormir. A mulher aproveitou o momento e atacou o companheiro, desferindo uma facada fatal em seu coração enquanto este dormia. Mesmo ao tentar se levantar, a vítima foi segurada pela agressora, que continuou a desferir mais golpes.

Após o ato, a mulher dirigiu-se à casa do filho, tomou banho, trocou de roupa e, em seguida, entregou-se à polícia. A faca utilizada no crime foi localizada em uma manilha no quintal da residência do casal. O corpo da vítima apresentava três perfurações no peito, duas na axila e uma nas costas, sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).