Mulher lancha por 6 meses com PIXs falsos

A mulher vai responder por estelionato

Um mulher de 28 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Amapá por aplicar o “golpe do PIX falso” em uma hamburgueria durante pelo menos 6 meses em Macapá. De acordo com a polícia, ela teria lanchado diversas vezes e causado um prejuízo de cerca de R$ 2 mil ao empreendimento. A mulher vai responder por estelionato.

Segundo as investigações da 6ª Delegacia de Polícia da Capital, a mulher praticava há bastante tempo o crime, “comendo de graça” e enviando comprovantes de PIX falsos. Há registros de golpes em estabelecimentos espalhados por Macapá desde 2021.

Na hamburgueria, o crime se repetia desde a metade de 2022. Entretanto, após alguns meses, a empresa percebeu que se tratava de um golpe, segundo afirmou o delegado Eduardo Marchette Quadrotti, que acompanha o caso.

“Por meio das informações obtidas junto ao comunicante do crime, conseguimos identificar, localizar e interrogar a infratora, que confessou o delito. Ressalta-se que a vítima ficou cerca de seis meses enviando alimentação para a indiciada sem notar que os comprovantes de pagamento eram falsos”, detalhou.

A mulher foi indiciada nesta quarta-feira (11) e vai responder pelo crime de estelionato. A Polícia Civil investiga ainda se outros estabelecimentos também foram alvo do golpe.