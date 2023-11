Mulher grávida e filha de três anos são estupradas e mortas

A Polícia Civil (PC) emitiu um comunicado informando que o caso foi registrado como duplo homicídio qualificado

Uma tragédia chocante abalou a tranquilidade da zona rural de Afuá, no arquipélago paraense do Marajó, na última quarta-feira (1º). Uma mulher grávida de cinco meses, identificada como Amanda Caroline da Luz Coelho, e sua filha de três anos foram brutalmente assassinadas a golpes de terçado, após serem estupradas em sua própria casa.

O terrível incidente foi confirmado pela Polícia Militar (PM), que recebeu informações detalhadas sobre o crime hediondo. De acordo com testemunhas, um homem havia ameaçado de morte o companheiro de Amanda devido a uma dívida. Após a ameaça, o suspeito foi até a residência das vítimas, onde cometeu os crimes brutais que chocaram a comunidade local.

No local do crime, os investigadores encontraram um cenário de horror. Amanda foi encontrada morta com marcas de terçado na cabeça, além de ter suas mãos decepadas, enquanto estava sem roupas. Sua filha, também vítima dos ataques brutais, apresentava ferimentos na cabeça causados pelo terçado e estava parcialmente despida.