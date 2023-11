Nutricionista explica como se alimentar para evitar danos da ansiedade

De acordo com a pesquisadora, as pessoas podem usar alimentos que passam por uma grande quantidade de processos industriais como refúgio

Gabriel Aurélio

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

A ansiedade pode ter reflexos diretos nos hábitos alimentares, segundo explica a nutricionista Camila Melo Araújo, que também é professora do curso no Ceub.

De acordo com a pesquisadora, as pessoas podem usar alimentos que passam por uma grande quantidade de processos industriais como refúgio.

O que comer

Camila Melo Araújo comentou sobre alimentos e nutrientes recomendados para promover a saúde mental e reduzir a ansiedade.

“As vitaminas do complexo B, vitamina C, E, cálcio, zinco, ferro e selênio, nutrientes abundantes em frutas e verduras, possuem relação direta com um bom estado mental. Outros compostos relevantes são o triptofano (presente no cacau e na banana) e probióticos (que podem ser encontrados em iogurtes ou manipulados).”

Estresse como motivador

“Diante das situações estressoras, frequentemente, acabamos usando os alimentos em busca de uma sensação de conforto emocional. Dessa maneira, as escolhas alimentares são direcionadas para alimentos ultraprocessados, especialmente alimentos ricos em açúcar e gordura, reduzindo o consumo de frutas e vegetais ou, em alguns casos, para a inapetência”, explica a nutricionista

No entanto, a ansiedade afeta além dos padrões alimentares do indivíduo, e afeta a saúde de modo geral podendo desenvolver obesidade.

Hormônio

Ela explica que profissionais da nutrição devem orientar a melhor forma de incluir alimentos ou excluir alimentos da dieta em busca da diminuição do cortisol, hormônio que controla os níveis de estresse e ajuda no sistema imunológico.

“O estresse e a ansiedade afetam muito mais que apenas os padrões alimentares, pois devido ao devido ao desequilíbrio do corpo que impedem o indivíduo de controlar os instintos e os desafios diários, acabam afetando o senso de saciedade”.

Ela explica que essas mudanças, parciais ou completas dos hábitos alimentares, afetam o estado de saúde geral do indivíduo, como o aparecimento de condições como o sobrepeso e obesidade.

Dormir bem

“Para diminuir os efeitos negativos que a ansiedade e o estresse podem causar e manter o cortisol controlado é necessário partir da educação alimentar e nutricional, utilizando os pilares de atenção plena ao realizar as refeições, ingerir alimentos saudáveis e de alto valor nutricional, tomar água adequadamente, praticar atividades físicas e dormir bem.”

A relação entre exercício físico e saúde, física e mental, tem sido alvo de muitos estudos” Kamilla Sousa, professora e praticante de Yoga

Dentro das estratégias alimentares, essa é uma rotina bem definida dos hábitos gerais, em especial a frequência das refeições que deve ter horários pré-definidos e com um aporte adequado de nutrientes, vitaminas e minerais, bem como a ingestão hídrica adequada. “Além disso, a prática de atividades físicas também são benéficas para o corpo pois proporciona sensação de bem-estar”.