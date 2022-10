Mulher é surpreendida no aniversário com pedido de casamento escrito na areia

Noivo acordou de madrugada e teve ajuda de amigo para escrever na orla da praia alargada. ‘Não estava esperando’, diz noiva

A gerente administrativa Kamyla Santana acordou cedo com uma surpresa a mais no dia do aniversário. O namorado dela escreveu um pedido de casamento na areia da praia alargada de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense.

Kamyla faz aniversário em 8 de outubro. O namorado, Ariel Neto, escreveu o pedido, com a ajuda de um amigo, na areia da Praia Central na Barra Sul, onde fica o apartamento do casal.

“Eu estava dormindo. Parece que ele foi às 5h30 escrever, preparar a areia e tudo mais. Eram umas 6h40, ele ligou no celular, daí eu acordei. Ele pediu para eu ir até a janela. Quando eu fui na janela, eu li”, contou Kamyla.

Ela e Ariel têm 34 anos e trabalham juntos em uma construtora de Balneário Camboriú. O casal namora há 17 anos e mora junto há oito. “Eu realmente não esperava por esse pedido de casamento a essa altura”, disse Kamyla.

“Logo quando eu vi, eu já desci. Ele estava me esperando ali embaixo na areia com as alianças”, relatou a noiva.

Ela contou que também desenhou na areia da praia. “Fui depois lá escrever o ‘sim’. Já tinha dado o ‘sim’, a gente até já tinha subido no apartamento, e eu voltei lá para deixar o ‘sim’ escrito”.

O casal ainda não escolheu data ou local para o casamento. “Foi uma surpresa e agora estou processando tudo isso”, contou Kamyla.