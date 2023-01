Mulher é presa suspeita de matar a ex-sogra para reatar relacionamento com o filho da vítima

Conforme a PM, os agentes foram chamados por populares com informações de que havia uma mulher morta dentro da residência onde morava

Uma mulher de 33 anos foi presa suspeita de matar a ex-sogra a pauladas para reatar o relacionamento com o filho da vítima, segundo a Polícia Militar (PM). O crime ocorreu na quinta-feira (19) em São Carlos do Ivaí, no noroeste do Paraná.

Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima, de 58 anos, caída no chão com perfurações de golpes de faca e pedaços de madeira.

Vizinhos relataram aos militares que a vítima estava sendo ameaçada pela ex-nora há um tempo e que havia uma medida protetiva da vítima contra a suspeita do crime.

Os policiais fizeram buscas e encontraram a suspeita. Ao ser questionada pelos agentes, a mulher confirmou ter agredido a vítima, mas que não tinha a intenção de matar. Ela alegou que praticou as agressões após ter insistido para a ex-sogra retirar a medida protetiva para ela poder voltar com o ex-marido.

A suspeita confessou aos PMs que pagou R$20 para um jovem, de 18 anos, ajudar a cometer as agressões. Ele foi localizado e preso, conforme a corporação.