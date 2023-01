PF prende mais quatro pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

A Polícia Federal disponibilizou um e-mail para receber denúncias sobre os participantes dos atos criminosos

Na manhã desta sexta-feira (20), a Polícia Federal deflagrou a operação Lesa Pátria com o intuito de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos criminosos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, quando terroristas invadiram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto. Até o momento, quatro prisões já foram confirmadas.

Ao todo, foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Na capital federal são cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, sendo que um já foi cumprido: Renan Silva Sena foi demitido do Ministério dos Diretos Humanos em maio de 2020, após divulgar um vídeo com ofensas a autoridades. Cerca de R$ 22 mil foram encontrados em sua posse.

Foto: Divulgação/PF

Os investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

De acordo com a Polícia Federal, a operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas, e um e-mail ([email protected]) foi disponibilizado para receber denúncias sobre os participantes dos atos criminosos.