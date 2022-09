Mulher é presa após pressionar ovo quente contra as mãos da filha em João Pessoa

A menina foi encaminhada para um hospital que não teve o nome divulgado, onde passou por cuidados médicos e ficou em observação

Uma mulher de 23 anos foi presa na noite desta segunda-feira (12), suspeita de tortura, lesão corporal e violencia doméstica, após pressionar um ovo quente contra as mãos da filha de cinco anos. O caso aconteceu no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa.

De acordo com informações da Polícia Civil à TV Cabo Branco, a Polícia Militar foi acionada por uma denúncia anônima, e a criança chegou a mostrar as mãos com queimaduras. A mulher foi levada para a Central de Polícia de João Pessoa e deve passar por audiência de custódia.

A menina foi encaminhada para um hospital que não teve o nome divulgado, onde passou por cuidados médicos e ficou em observação. Após ser liberada, ela deve ficar sob responsabilidade do Conselho Tutelar.

Ainda conforme a TV Cabo Branco, a vítima morava com a mãe, o padrasto e um irmão mais novo.