Fiuk revela que participaria de outro reality: “Iria mais preparado”

Cantor não deixou de contar os perrengues que passou depois que saiu do Big Brother

Quem te viu, quem te vê, hein, Fiuk? O muso contou, em entrevista para a revista Quem, que participaria de outro reality, afinal agora se sente mais preparado para lidar com seus sentimentos. O cantor não deixou de comentar que sofreu muito com o fim do reality e que seus amigos não o reconheceram.

“Eu iria um pouco mais preparado assim, sabendo o que vai rolar. Sabendo que não é fácil, que vai sentir saudades. Você fuma? Você pode ter certeza que seu vício vai piorar mil porcento. É ansioso? Sua ansiedade vai piorar mil porcento… Tudo que você tem um pouco aumenta muito. Lá dentro você não vai controlar”, explicou.

Ele ainda disse que tem um lado mais sensível. “Era muito sofrimento lá dentro. Eu que tenho esse lado mais sensível, tem um lado que eu pensei que seria mais prático, mas não rolou comigo… Demorou um pouco para me recuperar [após o BBB], eu fiquei uns meses bem diferente, até meus amigos não me reconheciam muito… Eu tentava ali no começo e falava: ‘não, tá tudo bem'”, contou.