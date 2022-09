Mulher é presa após jogar café quente na irmã durante discussão por herança

O líquido quente queimou a pele da mulher, que precisou de atendimento médico

Uma mulher foi presa e autuada por lesão corporal após jogar café quente na própria irmã. O caso ocorreu na noite de domingo (18), na cidade de Arapiraca, Agreste de Alagoas.

De acordo com militares do 3º Batalhão, as duas irmãs discutiam sobre uma herança, quando uma delas jogou café quente na outra.

Depois disso, as duas foram levadas para a Central de Flagrantes I, onde a mulher agressora foi autuada por lesão corporal.