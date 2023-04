Mulher é presa após ficar nua e desacatar funcionários de UPA

A suspeita também chamou as vítimas de “anões de jardim”, “filhos da p***” e “exu de caveira”

Uma mulher, de 35 anos, foi presa após ficar nua e ameaçar matar dois funcionários públicos dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na última quarta-feira (26), no litoral de São Paulo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre funcionário e paciente. O caso foi registrado na Delegacia Sede do município como ameaça, ato obsceno e desacato.

Conforme relatado no BO, as vítimas, um funcionário de 50 anos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o diretor do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) de 51 anos, receberam os policiais no local. Eles informaram que a suspeita já havia sido envolvida em incidentes semelhantes na unidade anteriormente.

As vítimas afirmaram em depoimento à PM que a mulher começou a insultá-los, acreditando que eles estavam falando dela pelas costas. De acordo com o BO, ela também os ameaçou dizendo que os “atacaria pelas costas” e que “não precisava de armas de fogo para matá-los”.