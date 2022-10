Mulher é morta a facadas enquanto voltava do mercado

O crime foi registrado na tarde deste sábado (8)

Uma mulher de 54 anos foi morta a facadas por uma pessoa em situação de rua no Centro de Cascavel, no oeste do Paraná. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital, segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com testemunhas, Marli Bonifácio Cibulski estava caminhando na rua Rua Juscelino Kubitschek, próximo a prefeitura, quando foi surpreendida pela suspeita.

Ainda segundo relatos, a mulher em situação de rua aparentava estar alterada no momento do crime. Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia, ouvida e liberada na sequência.

No domingo (9), foi expedido um mandado de prisão e a acusada foi presa novamente.

O Serviço de Assistência Social informou que a suspeita é usuária de entorpecentes e que já foi internada para tratamento, mas recebeu alta e teve uma recaída.