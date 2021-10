Mulher é estuprada em trem e passageiros não fazem nada

Além de não oferecerem qualquer tipo de socorro, parte dos presentes chegaram a filmar e tirar fotos do abuso, mas não buscaram ajuda

Uma mulher foi violentada sexualmente dentro de um trem por um homem e nenhum passageiro fez nada para ajudar. O caso, que ocorreu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, chamou a atenção da mídia na última quarta-feira, 13. Além de não oferecerem qualquer tipo de socorro, parte dos presentes chegaram a filmar e tirar fotos do abuso, mas não buscaram ajuda.

Durante os 40 minutos em que a mulher foi abusada, nenhuma ligação para a emergência foi registrada, segundo o o chefe de polícia da Autoridade de Transporte do Sudeste da Pensilvânia, Thomas J. Nestel, em entrevista coletiva fornecida à imprensa nesta segunda-feira, 18.

O homem e a mulher entraram na mesma estação. Logo após, ele se sentou ao lado dela, incomodada, a vítima o empurrou várias vezes até que por fim, ele rasgou a roupa dela. O socorro da mulher só foi feito após um funcionário ligar para o serviço de urgência.

O crime foi filmado pelas câmeras de segurança do local, as imagens, no entanto, não foram divulgadas. A polícia informou que as filmagens mostram que alguns passageiros filmaram a cena. “Posso dizer que as pessoas estavam segurando seus telefones na direção da mulher que estava sendo atacada”, afirmou Nestel.

“Qualquer um que estava naquele trem tem que se olhar no espelho e perguntar por que eles não intervieram ou por que não fizeram algo”, contou o superintendente da polícia de Upper Darby, Timothy Bernhardt, à CNN.

O abusador foi preso e sua fiança foi fixada em em US$ 180 mil (que equivale, em reais, a R$ 992 mil). A vítima foi levada ao hospital.