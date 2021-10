10 motivos para você conhecer o Panamá neste verão

Uma lista completa para você descobrir o melhor do país da América Central

Com a retomada do comércio após a pandemia da Covid-19, muitas pessoas estão sonhando com uma viagem perfeita. As férias de fim de ano estão chegando e por isso selecionamos 10 motivos do porquê você precisa escolher o Panamá como o seu próximo destino.

Canal do Panamá

De acordo com Roque Freitas, proprietário e fundador do Guia Panamá, esse é um dos pontos turísticos mais desejados por quem viaja ao país. Considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno, o canal do Panamá é um canal artificial de navios com quase 80 quilômetros de extensão, onde é feita a ligação entre o oceano Atlântico ao Pacífico. “É a base do turismo do país, conhecer a infraestrutura do canal do Panamá é essencial. A maior parte da economia do turismo no país é indireto do canal”, explica.

O canal foi criado para facilitar o comércio marítimo mundial e se tornou um ponto turístico (Foto: Guia Panamá)

Ilhas e praias

Quem acha que por estar no Oceano Pacífico as praias podem ser frias, está enganado. Panamá tem 1000 ilhas, que são conhecidas pela água cristalina e uma temperatura perfeita para dar aquele mergulho de renovar a alma. O país tem praias no Caribe panamenho, no Oceano Atlântico, e outras também no Pacífico.

“Aqui não faz frio nenhum dia do ano. A temperatura média anual está em 27 °C, então é uma temperatura média a alta. Há uma temporada que é seca, que é o verão, e tem a época que consideramos como inverno, momento em que pode chover”, explica Roque.

As praias do Panamá são de tirar o fôlego e perfeitas para quem busca um lugar paradisíaco (Foto: Guia Panamá)

Arquitetura

Enquanto os engenheiros adoram o canal do Panamá, os arquitetos saem do país apaixonados pela belíssima arquitetura. Misturando o melhor dos dois mundos, o Panamá possui uma área moderna e uma mais antiga, que já foi até tombada como patrimônio histórico.

“A cidade tem uma arquitetura curiosa, moderna e alta. Dos 10 prédios mais altos da América Latina, sete estão aqui. Por outro lado, existe também o destaque da arquitetura clássica, que é o Casco Viejo. Ele é o centro da cidade, uma área tombada pelo Unesco”, diz o fundador do Guia Panamá.

Além de uma arquitetura cheia de história, Casco Viejo é conhecido também pela ótima gastronomia e bares (Foto: Guia Panamá)

Gastronomia

O Panamá tem diversos restaurantes internacionais, inclusive, há um estabelecimento que possui a tão famosa estrela Michelin. Tanto a cozinha panamenha, quanto a cozinha de outros países fazem sucesso por lá com chefs renomados.

Bebidas

As bebidas fazem muito sucesso com os turistas no Panamá, principalmente as cervejarias. Há várias marcas que fabricam o produto artesanalmente, mas até as cervejas engarrafadas são diferenciadas, de acordo com Roque. Há também vinhos de altíssima qualidade no país. Para quem gosta de bebidas, o Panamá é perfeito, não apenas para experimentação, como também para compras. “Você encontra fornecimento e lojas de bebidas que vendem vinhos do mundo inteiro com preço bastante competitivo e interessante”.

Compras

Além das bebidas, ainda há muito mais que você pode aproveitar para comprar no país. Nos últimos 10 anos, o Panamá se destacou muito no turismo de compras, principalmente para os brasileiros, segundo Roque. “Aqui você encontra produtos do mundo inteiro, tem shoppings enormes, que possuem de 500 a 700 lojas. Não é que a pessoa vai entrar em qualquer lugar e encontrar as coisas muito mais baratas que no Brasil, mas ela vai encontrar coisas com preços bem interessantes, o que é muito bom para quem gosta de fazer compras”.

A cultura e a gastronomia do país são riquíssimas (Foto: Guia Panamá)

Rede de hotéis

De acordo com Roque, as tarifas dos hotéis são muito interessantes no país. Ele afirmou que é possível pagar por hotéis de quatro a cinco estrelas com $70 a $120 dólares, diferente de outros países.

Parte de Panamá é muito moderna e cheia de altos prédios, o que também chama atenção dos turistas (Foto: Guia Panamá)

História

O país tem muita história, até porque a Cidade do Panamá, que tem 502 anos, foi a primeira cidade fundada pelos espanhóis na Costa do Pacífico, no continente americano. Há ruínas da fundação da cidade para quem gosta de turismo cultural e histórico. “A cidade foi invadida por um pirata que foi bastante atuante na época dele, que foi Henry Morgan. A cidade se transformou em ruínas e foi tombada”, diz Freitas.

Conexão perfeita

Voos longos costumam ser extremamente cansativos, por isso parar no caminho é uma boa escolha. Para quem vai aos Estados Unidos ou Canadá, pode aproveitar o momento para parar no Panamá e conhecer rapidamente algumas belezas do país. Inclusive, tem uma companhia aérea que fazer um “stopover” gratuito para quem for parar por uns dias no Panamá.

Facilidade de entrada

Um grande ponto positivo para o turismo no país é a facilidade de entrada, pois os brasileiros não precisam de visto, basta ter o passaporte. “Se você soma tudo: a possibilidade de fazer compras, as atrações do canal, a arquitetura, as praias… acaba sendo muito atrativo para brasileiros e interessante para todos os perfis de público”, afirma Roque.