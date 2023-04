Mulher é espancada pelo marido e vai parar no hospital

A vítima contou que o homem, trabalha como motorista de aplicativo, a agrediu após ela discordar de uma viagem dele para Goiânia

Uma mulher foi agredida pelo noivo e precisou ser levada a um hospital, o caso aconteceu na sexta-feira (21), em Anápolis.

Segundo os policiais, a jovem foi socorrida por amigas e o suspeito fugiu do local logo após as agressões.

De acordo com os policiais, a jovem teve machucados no pescoço, ombro, dedão do pé e arranhões, além de se queixar de dores na cabeça causadas pelos socos que levou. Ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros até um hospital.

A jovem contou aos policiais que já tinha sido agredida antes, mas não da maneira como aconteceu no dia.