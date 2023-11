Mulher é esfaqueada pelo própio cunhado em via pública no CE

O crime foi registrado por uma câmera de segurança

Nesta quinta-feira (16), as autoridades prenderam um homem de 57 anos sob suspeita de esfaquear sua cunhada no último dia 9 de novembro, em Missão Velha.

A câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima, uma mulher de 37 anos, caminhava pela via. Subitamente, um homem em uma bicicleta desce do veículo, corre em direção à mulher e a ataca com facadas, enquanto outras pessoas na avenida testemunham a cena perturbadora.

Após o ataque, a vítima, ferida, foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, onde passou por uma cirurgia de urgência. Até a última atualização, seu estado de saúde estava em recuperação positiva.

No vídeo, nota-se que a vítima tentou se defender, desferindo chutes contra o agressor. No entanto, o ataque persistiu até momentos posteriores, quando o homem finalmente cessou e fugiu do local. Uma segunda mulher, testemunha do incidente, prestou auxílio à vítima, que conseguiu sair do local caminhando.

O suspeito foi capturado pelas autoridades em Missão Velha, o mesmo município onde o ataque ocorreu.