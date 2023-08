Mulher é esfaqueada pelo marido durante briga por ciúmes

O agressor foi detido pela polícia após o ataque. A vítima, após receber atendimento médico no hospital local, foi liberada ainda no mesmo dia

Um incidente de violência doméstica chocou a cidade de Aquidauana, localizada a 136 km de Campo Grande. Na última segunda-feira (21), uma mulher de 44 anos foi vítima de uma agressão brutal por parte do seu marido, de 54 anos, que a esfaqueou na cabeça durante uma briga motivada por ciúmes.

De acordo com informações fornecidas pela delegada Isabelle Santinello, responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), o episódio de violência aconteceu em meio a uma situação de consumo excessivo de álcool, onde o casal se encontrava acompanhado por um amigo. Durante o transcorrer da noite, os ânimos se exaltaram e o marido, dominado por sentimentos de ciúmes em relação à esposa, deu início a uma discussão acalorada.

A vítima relatou à polícia que a discussão culminou com o ataque físico, no qual seu marido a esfaqueou na cabeça. Felizmente, a mulher recebeu os cuidados médicos necessários e foi prontamente encaminhada para um hospital na região. A boa notícia é que ela recebeu alta no mesmo dia em que foi internada.

O agressor tentou escapar das autoridades, mas acabou sendo capturado pela polícia. Com ele, foi encontrada a arma utilizada no crime. As autoridades agiram rapidamente, detendo o suspeito e conduzindo-o até a delegacia local.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e está sob investigação das autoridades competentes.