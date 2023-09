Mulher é esfaqueada pelo marido após suposta traição em MG

A agressão resultou em ferimentos no tórax, cabeça e braços da vítima, que atualmente se encontra hospitalizada

No último sábado, dia 23 de setembro, uma mulher de 27 anos foi vítima de um ataque a faca por parte de seu marido, de 28 anos, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O motivo do crime teria sido a descoberta de uma suposta traição da vítima por parte do agressor, que foi preso em flagrante sob acusação de tentativa de feminicídio.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para intervir na situação e encontrou o suspeito visivelmente perturbado. Os militares conseguiram controlar o agressor e, em seguida, a vítima foi localizada. Ela estava envolta em um lençol, coberta de sangue e apresentava vários cortes pelo corpo, como descrito em parte do documento oficial.

A mulher ferida foi prontamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital. Segundo informações do boletim de ocorrência, ela estava consciente e não corria risco de morte. Até o momento, não há informações sobre possíveis impactos desse incidente na gravidez da jovem.

Uma tia do agressor, que testemunhou o ataque, relatou que ele estava visivelmente transtornado e proferia ameaças de morte à vítima, alegando que ela o havia traído. Em depoimento às autoridades, o agressor confirmou que a suposta infidelidade motivou o crime e admitiu sua intenção de matar a esposa.