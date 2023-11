Mulher é esfaqueada no meio da rua pelo própio cunhado no CE

O homem fugiu do local, deixando a mulher ferida para trás

Uma mulher de 37 anos foi vítima de um ataque brutal nesta quinta-feira (9), por volta das 6h, na cidade de Missão Velha, interior do Ceará. O agressor, seu próprio cunhado, a esfaqueou, sendo o terrível incidente capturado por uma câmera de segurança.

A vítima tentou se proteger, reagindo ao ataque e chutando o agressor. No entanto, o homem persistiu com sua agressão, apenas parando alguns momentos depois. Posteriormente, ele fugiu do local, deixando a mulher ferida para trás. Felizmente, uma outra mulher interveio para ajudar a vítima, que conseguiu sair caminhando do local.

A mulher ferida foi imediatamente socorrida e levada ao Hospital Geral de Missão Velha. Devido à gravidade de seus ferimentos, foi necessário transferi-la para o Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, onde está recebendo tratamento médico adequado.