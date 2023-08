Mulher é detida com carga de cabelo humano avaliada em R$ 374 mil em MS

A ação ocorreu na cidade de Rio Brilhante, localizada a 161 km da capital Campo Grande

Na tarde desta quarta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão significativa ao interceptar uma mulher em posse de uma carga de cabelo humano, que supostamente estava destinada ao contrabando.

De acordo com a PRF, o valor estimado da carga de cabelo humano apreendida atingiu a cifra de R$ 374 mil. A operação foi desencadeada durante uma fiscalização rotineira na BR-163.

No decorrer da abordagem, os agentes policiais detiveram uma caminhonete e, agindo conforme protocolos de segurança, solicitaram à condutora que procedesse à abertura do compartimento de carga do veículo.

Dentro da área de carga, os policiais encontraram seis sacos contendo cabelos naturais.

Em interrogatório, a motorista admitiu ter adquirido a mercadoria na região de Ponta Porã, cidade localizada no mesmo estado, e declarou que tinha a intenção de realizar o transporte dos cabelos até São Paulo, conforme relatado pela PRF.