Com orçamento de R$ 240 bilhões, PAC 3 será lançado hoje

Será lançado nesta sexta-feira (11) o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3), que deverá contar com um orçamento de R$ 240 bilhões durante esse governo do presidente Lula. O petista é esperado na cerimônia de lançamento, que acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O primeiro PAC foi lançado em 2007, no segundo mandato de Lula, e os programas anteriores foram um sucesso, fazendo com que o país experimentasse um grande crescimento, se inserindo no cenário competitivo global de desenvolvimento econômico.

Na área da educação, está previsto um investimento de cerca de R$ 4 bilhões até 2026, sendo R$ 3,5 milhões para a conclusão das obras de 1,2 mil creches e pré escolas, mil prédios do ensino fundamental, 40 do profisisonalizante, 86 obras de reforma e ampliação de unidades, e a conclusão de 1,2 mil quadras esportivas.

Com a retomada das obras na educação, é esperada a criação de novas 450 mil vagas de empregos na rede pública de ensino. Em maio, o presidente Lula já havia comemorado o investimento em sua rede social.

Estamos investindo R$ 4 bilhões para recuperarmos todas as obras educacionais que estavam sendo feitas e foram paralisadas pelo último governo. Só no Ceará são mais de 200 obras. Na Bahia são 540. Creches, escolas de ensino fundamental, ensino técnico. O país não vai pra frente… — Lula (@LulaOficial) May 12, 2023

O modal ferroviário também receberá um grande investimento, buscando melhorar o escoamento de grãos e minérios, beneficiando assim a indústria siderúrgica, entre outros pontos. O PAC 3 vai priorizar duas ferrovias: a Norte-Sul e a Oeste-Leste.

O programa também vai revitalizar milhares de quilômetros de rodovias por todo o Brasil, com cerca de R$ 20 bilhões em investimentos, valor que engloba mais de mil contratos retomados para manutenção de estradas federais.

Um dos principais objetivos do PAC 3 é recolocar o Brasil em uma das cadeiras de países com valor global, atraindo assim atividades econômicas, se fazendo presente no cenário competitivo.

