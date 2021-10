Mulher é baleada dentro de casa durante confronto

O confronto teria ocorrido após agentes da Polícia Militar terem sido atacados com tiros

Vanessa de Oliveira, de 28 anos, foi baleada dentro de casa na Comunidade da Grota, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A mulher é deficiente física e precisou passar por diversas cirurgias, mas já está estável.

De acordo com o Extra, Vanessa estava com o irmão em casa, quando a residência foi alvejada. “Eram muitos tiros. Batiam na parede, na geladeira. A gente chegou a gritar pedindo para parar porque tinha criança especial em casa, mas não paravam. Acreditamos que um desses tiros atingiu a Vanessa no momento em que ela estava deitada”, afirmou ao jornal.

O confronto teria ocorrido após agentes da Polícia Militar terem sido atacados com tiros. Segundo a PM, a equipe acompanhava um serviço de rotina de um grupo da Light.

A Polícia Civil já está investigando o caso e os envolvidos estão sendo ouvidos.